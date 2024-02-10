ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط

اكتسح ريال مدريد نظيره جيرونا 4-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

فينيسيوس يفتتح رباعية ريال مدريد

افتتح التسجيل لريال مدريد البرازيلي فينيسيوس في الدقيقة 6، قبل أن يضيف بيلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة 35 من عمر المباراة، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وفي الشوط الثاني، واصل ريال مدريد هيمنته الكاملة على مجريات الأمور داخل المستطيل الأخضر، ليستغل بيلينغهام مجهوداً فردياً رائعاً من فينيسيوس جونيور من على اليسار، ليتابع تسديدته المرتدة من الحارس جازانيجا داخل الشباك، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً، ويفض الاشتباك مع الثنائي مهاجم جيرونا، الأوكراني أرتيم دوفبيك، وبورخا مايورال.

وفي الدقيقة 61، واصل فينيسيوس هداياه، حيث قدم هذه المرة الهدف الرابع لمواطنه رودريغو الذي انطلق من بعد منتصف الملعب، ثم سدد كرة يسارية قوية مرت على يسار الحارس جازانيجا.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد، ولكن أهدرها المهاجم البديل خوسيلو في القائم الأيمن.

بهذا الانتصار الكبير يضرب الريال أكثر من عصفور، حيث إنه استعاد نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية في «ديربي» العاصمة أمام أتلتيكو مدريد (1-1)، كما أن كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي واصلت تفوقها على جيرونا هذا الموسم، بعد الفوز في عقر داره في مباراة الدور الأول بثلاثية نظيفة.

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وبذلك، ابتعد ريال مدريد بصدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن جيرونا، بعد أن رفع رصيده إلى 61 نقطة، بينما تجرع الفريق الكتالوني خسارته الثانية في الموسم.