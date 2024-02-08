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ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل القمة النارية أمام جيرونا بالدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 فبراير 2024, 07:28 مساء
ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل القمة النارية أمام جيرونا بالدوري الإسباني
المدير الفني لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي (رويترز)
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استعاد فريق ريال مدريد عددا من لاعبيه المصابين والموقوفين قبل المواجهة المرتقبة بعد غد السبت، أمام فريق جيرونا التي ستشهد صراعا مباشرا على قمة ترتيب فرق الدوري الإسباني.

فينيسوس يشارك في تدريب ريال مدريد
وشارك لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسوس جونيو، في جزء كبير من تدريب فريقه الجماعي الذي جرى اليوم، وسط مؤشرات بأنه سيتمكن من اللعب أساسياً في مواجهة جيرونا، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وغاب فينيسيوس عن مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد، التي انتهت بالتعادل 1-1، بعد تعرضه لآلام في أعلى ظهره أثناء الإحماء.

وبالإضافة إلى عودة فينيسيوس المحتملة إلى صفوف ريال مدريد، سيتمكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من استعادة الفرنسي أوريلين تشواميني أمام جيرونا بعدما غاب عن الديربي بسبب عقوبة الإيقاف.

كما يأمل أنشيلوتي في استعادة الألماني أنطونيو روديغر الذي لم يتمكن من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم، بسبب معاناته من كدمة قوية في الفخذ، لكنه قد يتمكن من اللحاق بمواجهة جيرونا التي ستكون مباراة القمة في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

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ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، متقدماً بنقطتين فقط على جيرونا الوصيف.

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