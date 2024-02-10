أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

استعاد الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، تألقه مع الفريق ودون معه إنجازا تاريخيا في مواجهة جيرونا بالدوري الإسباني التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة والعشرين.

بيلينغهام يحرز هدفين في شباك جيرونا

وحقق ريال مدريد فوزا عريضا على نظيره جيرونا برباعية نظيفة، أحرز جود بيلينغهام منها الهدفين الثاني والثالث لريال مدريد في الدقيقتين 35 و54 لينهي صيامه التهديفي بعدما سجل هدفا وحيدا من ركلة جزاء في آخر خمس مباريات بالدوري الإسباني.

جاء الهدفان من لعب مفتوح، وهي أول مرة يسجل فيها بيلينغهام من اللعب المفتوح منذ شهر ديسمبر الماضي.

ويعود آخر هدف لبيلينغهام من اللعب المفتوح إلى يوم 17 ديسمبر الماضي أمام فياريال، ومن وقتها سجل هدفا واحدا فقط من ركلة جزاء ضد ألميريا في شهر يناير الماضي.

ووصل النجم الإنجليزي إلى هدفه رقم عشرين مع ريال مدريد في 29 مباراة فقط، ليصبح الهداف التاريخي للاعبين الإنجليز مع النادي بالتساوي مع ديفيد بيكهام الذي خاض 155 مباراة مع النادي «الملكي».

وأصبح بيلينغهام أكثر لاعب وسط في ريال مدريد يسجل أهدافا في موسم واحد من الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين برصيد 16 هدفا، متخطيا جيمس رودريغيز الذي سجل 13 هدفا، وإيسكو الذي يملك عشرة أهداف، وفقا لشبكة «أوبتا» للإحصاء.

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كما أصبح بيلينغهام خامس لاعب يسجل عشرين هدفا أو أكثر هذا الموسم مع الأندية في جميع المسابقات بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بعد كيليان مبابي الذي سجل ثلاثين هدفا مع باريس سان جيرمان، وهاري كين الذي سجل 28 هدفا مع بايرن ميونخ، ولاوتارو مارتينيز الذي يملك 22 هدفا مع إنتر ميلان، وإيرلينغ هالاند الذي سجل 21 هدفا مع مانشستر سيتي.

لكن بعد دقائق قليلة من إضافة الهدف الثاني، غادر بيلينغهام الملعب مصابا وترك مكانه لبراهيم دياز في الدقيقة الـ57 من عمر اللقاء، ولم يتحدد حتى الآن حجم الإصابة أو مدة غيابه.