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كأس موسم الرياض تمنح الهلال دفعة معنوية قبل التحول لدوري أبطال آسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 09:07 مساء
كأس موسم الرياض تمنح الهلال دفعة معنوية قبل التحول لدوري أبطال آسيا
لحظة تتويج الهلال (إكس)
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بفوزه على النصر وتتويجه بطلاً لكأس موسم الرياض، تلقى الهلال دفعة معنوية كبيرة قبل خوض مباراة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام سباهان أصفهان الإيراني المقررة يوم 15 فبراير الجاري.

الهلال يقهر النصر بكأس موسم الرياض
وتوج الهلال بطلاً لكأس موسم الرياض بعد فوزه على النصر 2-0، على الملعب الجديد للهلال «المملكة أرينا»، وذلك بعد تغلبه على إنتر ميامي الأمريكي 4-3 في المباراة الافتتاحية للبطولة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

جاءت ثنائية الهلال عن طريق كل من سيرجي سافيتش، وسالم الدوسري.

لم يتمكن نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، العائد من الإصابة من هز شباك أصحاب الأرض خلال اللقاء، ليحرمه حارس الهلال المغربي ياسين بونو من فك العقدة أمامه، حيث فشل رونالدو في التسجيل في مرمى بونو منذ آخر مباراة جمعتهما حينما كان رونالدو لاعبا في ريال مدريد وسجل «هاتريك» في مرمى بونو حارس جيرونا وقتها خلال منافسات الدوري الإسباني في عام 2018، ثم التقى اللاعبان على مستوى المنتخبات في مونديال 2022، وأخفق رونالدو في التسجيل أمام منتخب المغرب، ليلتقيا مجددا في الدوري السعودي، مع انتقالهما إليه، ويخفق أيضا رونالدو في التسجيل بمرمى بونو، ليتكرر السيناريو للمرة الثالثة في كأس موسم الرياض.

وقال حارس الهلال المغربي ياسين بونو عقب اللقاء: «حققنا عودة قوية مع الفريق بعد فترة من التوقف نظراً للاستحقاقات الدولية، ما حققناه في اللقاء، أمر ضروري لمواصلة مشوار النجاح على الأصعدة كافة».

وأضاف: «هذه هي المباراة رقم 13 لي مع الفريق راض تماماً، ولدي الدافع لتقديم المزيد مع هذا الفريق الكبير، من أجل إسعاد جماهيره».

اليوم.. الهلال والنصر في قمة الختام لكأس موسم الرياض
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وتابع: «10 سنوات مرت علي في الاحتراف، آمالي كبيرة أن أقدم الصورة المميزة للاعب المغربي بالظهور الجيد، وتقديم أفضل مستوى».

واكتسب الهلال أيضاً نقطة إيجابية بتتويجه بأول بطولة على ملعبه الجديد، الأول من نوعه في المنطقة، كأول ملعب كرة قدم مغلق بالكامل، والذي تم تشييده في وقت قياسي.

ويتصدر الهلال مسابقة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، يليه النصر ثانياً برصيد 46 نقطة من 19 مباراة لعبها الفريقان حتى الآن.

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