ميداليات أولمبياد باريس تحتوي على قطعة من برج إيفل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل، اليوم الخميس، أن الميداليات التي ستمنح للرياضيين الفائزين في المنافسات ستحتوي في وسطها على قطعة حديد سداسية الشكل مأخوذة من برج إيفل الشهير.

توزيع 5084 ميدالية في أولمبياد باريس

وتتوسط جميع الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية البالغ عددها 5084 في الأولمبياد، قطعة معدنية ذات ستة حواف سيتم ترصيعها مثل حجر كريم من تصميم دار المجوهرات الفرنسية الفاخرة شوميه.

وقال رئيس اللجنة المنظمة توني استانغيه: «أردنا أن نقدّم لجميع الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، قطعة من برج إيفل تعود إلى عام 1889».

وأضاف: «الميداليات هي مزيج من أغلى المعادن من الميداليات -الذهب والفضة والبرونز- مع المعدن الأغلى في بلادنا، من هذا الكنز وهو برج إيفل».

ويبلغ قطر كل ميدالية 85 ملم، وسمكها 9.2 ملم، وبأوزان مختلفة، بواقع 529 غراما للذهب، و525 غراما للفضة، و455 غراما للبرونز.

كما يتميّز تصميم شوميه الذي زيّنت إبداعاته الأرستقراطيين والأثرياء منذ عام 1780، بترتيب دائري من الحواف يهدف إلى التقاط الضوء واستحضار أشعة الشمس.

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ويعكس الشكل السداسي ملامح البر الرئيسي لفرنسا، وهو مثبّت في مكانه بواسطة ستة نتوءات في كل زاوية والتي تشبه إلى حدٍ كبير المسامير المستخدمة في برج إيفل.

وجرى أخذ المعدن من مستودع في باريس يُستخدم لتخزين القطع التي تتم إزالتها من قبل الشركة المشغلة التي تحافظ على المعلم الذي يبلغ ارتفاعه 330 متراً، والمعروف باسم «السيّدة العجوز» في فرنسا.