ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت ساحل العاج المضيفة نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ 2015، بفوزها على جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0، الأربعاء في نصف النهائي على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، وضربت موعدًا مع نيجيريا الفائزة على جنوب أفريقيا بركلات الترجيح، بحسب وكالة «فرانس برس».

سجّل لساحل العاج، المتوجة في 1992 و2015، سيباستيان هالر (65)، بعد تأهلها شبه التعجيزي إلى الأدوار الإقصائية، إثر خسارتين في دور المجموعات، إحداهما مذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4 أطاحت المدرب الفرنسي جان-لوي غاسيه والثانية أمام نيجيريا (0-1) التي تلتقيها مجددًا في النهائي.