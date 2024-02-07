أنس جابر تفوز على رادوكانو وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة مبادلة أبوظبي للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور ربع النهائي من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات، التي تقام بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

فوز سهل لأنس جابر

وصعدت جابر المصنفة السادسة عالمياً إلى ربع النهائي بعد فوزها، اليوم الأربعاء، على البريطانية إيما رادوكانو بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و 6-1، لتواجه في ربع النهائي، البرازيلية بياتريس مايا حداد المصنفة الثالثة عشرة عالمياً بعد غد الجمعة.

وصعدت مايا حداد للدور التالي بعد تخطي البولندية ماجدا لينيت، اليوم، بمجموعتين مقابل مجموعة 7-6، و6-7، و6-1 في مباراة ملحمية استمرت لأكثر من ساعتين.

من جانبها، فاجأت الرومانية سورانا كريستيا المصنفة 26، اليونانية ماريا سكاري المصنفة التاسعة عالميا، ونجحت في إقصائها من البطولة بالفوز بمجموعتين دون مقابل 6-2، و6-1، لتواجه الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 14، والتي فازت في الدور ذاته على الأمريكية أشلين كروجر بمجموعتين 6-3، و7-5.

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وتستكمل غداً الخميس، مواجهات الدور الثاني للبطولة فتلتقي التشيكية باربورا كرجتشيكوفا مع الإسبانية سارا سوريبس تورمو، وتلعب الأوكرانية أنهيلينا كالينينا مع الروسية ليودميلا سامسونوفا، والإسبانية كريستينا بوكشا مع البريطانية هيذر واتسون.