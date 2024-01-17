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أنس جابر تسقط أمام مراهقة روسية وتودّع بطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 08:17 مساء
أنس جابر تسقط أمام مراهقة روسية وتودّع بطولة أستراليا للتنس
أنس جابر عقب خسارة المباراة الأربعاء 17 يناير 2024 (رويترز)
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ودعت التونسية أنس جابر منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني، عقب خسارتها أمام اللاعبة الروسية الشابة ميرا أندريفا.

أنس جابر تخسر في 53 دقيقة
وتمكنت أندريفا (16 عاماً) من الفوز على أنس جابر، المصنفة السادسة في البطولة، 6 - صفر و6 - 2، لتحقق أول انتصار لها على إحدى المصنفات العشرة الأوائل، وفقا للوكالة الألمانية.

واحتاجت أندريفا لـ53 دقيقة فقط للتغلب على أنس جابر، التي أصبحت ثاني لاعبة من المصنفات العشرة الأوائل تودع منافسات البطولة، بعد التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، المصنفة السابعة في البطولة، التي ودعت البطولة من الدور الأول.

وقالت أندريفا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات: «كنت متوترة للغاية قبل المباراة، لأنني معجبة للغاية بأنس، وبالطريقة التي تلعب بها».

وأضافت: «في المجموعة الأولى، لعبت بطريقة مذهلة. بصراحة، لم أتوقع هذا. أردت فقط اللعب في هذا الملعب الكبير للمرة الثانية، وأن أستمتع بالتنس، وأن أستمتع بالوقت، وبالفعل استمتعت».

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تودع فيها أنس بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني، بعدما غادرت البطولة العام الماضي عقب خسارتها أمام فوندروسوفا في مباراة أقيمت على الملعب الرئيسي.

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وبذلك، تأهلت أندريفا للدور الثالث في إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الثالثة في مسيرتها.

ففي الموسم الماضي، تأهلت لدور الـ32 ببطولتي رولان غاروس وويمبلدون، وتأهلت للدور الرابع في ويمبلدون.

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