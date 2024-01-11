أنس جابر تواجه لاعبة قادمة من التصفيات ببطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تستهل البولندية إيغا شفيونتك، المصنفة الأولى عالمياً بين لاعبات التنس المحترفات، مشوارها في بطولة أستراليا المفتوحة بمواجهة الأمريكية صوفيا كينين، بينما تواجه حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالمياً، لاعبة قادمة من الدور التمهيدي.

مواجهات سهلة لأنس وميار بالدور الأول

وبالمثل ستواجه النجمة التونسية أنس جابر في الدور الأول لاعبة قادمة من الدور التمهيدي، فيما تبدأ المصرية ميار شريف مشوارها بمواجهة البلجيكية إليز ميرتنز، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة محتملة بين شفيونتك والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا في الدور الرابع، وقد تواجه المصنفة الأولى في ربع النهائي التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بينما قد تلتقي بالكازاخية إلينا ريباكينا في نصف النهائي.

أما سابالينكا فقد تواجه في الدور الرابع الروسية لودميلا سامسونوفا وأنس جابر في ربع النهائي والأمريكية كوكو جوف في نصف النهائي.

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من ناحيتها، تعود اليابانية ناعومي أوساكا، بطلة أستراليا للتنس العامين 2019 و2021، والتي غابت عن الملاعب العام 2023 بسبب الحمل والولادة، بمواجهة الفرنسية كارولين جارسيا في الدور الأول.