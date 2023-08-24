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حلم اللقب الكبير يطارد أنس جابر في بطولة أميركا المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 05:52 مساء
حلم اللقب الكبير يطارد أنس جابر في بطولة أميركا المفتوحة للتنس
أنس جابر خلال مشاركتها بإحدى مباريات بطولة ويمبلدون للتنس (أرشيفية: الإنترنت)
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ستكون التونسية أُنس جابر في مهمة صعبة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس للوفاء بوعدها بإزالة اسمها من قائمة اللاعبات اللاتي فشلن في تجاوز العقبة الأخيرة في البطولات الأربع الكبرى.

أنس جابر تخسر 3 ألقاب كبيرة
واقتربت أنس جابر (28 عامًا) من أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تفوز بلقب كبير، قبل أن تخسر في ثلاث مباريات نهائية في ويمبلدون وأميركا المفتوحة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي الشهر الماضي، انهمرت الدموع على وجه أُنس وهي تتقدم لتتسلم جائزة وصيفة البطلة في ويمبلدون للعام الثاني على التوالي.

ووصفت النجمة التونسية خسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في بطولة ويمبلدون بأنها الأكثر إيلامًا في مسيرتها.

أنس جابر تواجه منافسة قوية
وستواجه أُنس جابر، التي أطلق عليها التونسيون لقب «وزيرة السعادة»، منافسة شديدة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس؛ حيث تهدف حاملة اللقب إيجا شيانتيك إلى استعادة هيمنتها بعد خسارتها في دور الثمانية في ويمبلدون.

وستكون أرينا سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة وإيلينا ريباكينا الفائزة بلقب ويمبلدون 2022 من المرشحات أيضًا، بينما ستحمل جيسيكا بيجولا وكوكو جوف آمال بلادهما أميركا في الفوز باللقب لأول مرة منذ 2017.

وبالإضافة إلى المنافسة المنتظرة، سيتعين على أُنس جابر إيجاد حل لمشاكلها من أجل حصد لقب في البطولات الأربع الكبرى.

وتصدرت أُنس جابر عناوين الصحف بعد انهيارها تحت الضغط على الرغم من أسلوبها الهادئ القائم على المهارة.

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وبعد فوزها بالمجموعة الأولى أمام ريباكينا في نهائي ويمبلدون العام الماضي، انهارت لتخسر 3-6 و6-2 و6-2.

ثم فشلت في التعامل مع قوة شيانتيك وخسرت 6-2 و7-6 في نهائي أميركا المفتوحة في العام الماضي.

وما حدث أمام فوندروسوفا في ويمبلدون هذا العام كان محزنًا؛ حيث سحق ثقل التوقعات أنس جابر لتخسر 6-4 و6-4 بعد فشلها في الحفاظ على تقدمها 4-2 في المجموعة الأولى و3-1 في الثانية.

إصابة أنس جابر قبل البطولة
وكانت استعداداتها لبطولة أميركا المفتوحة التي تبدأ في 28 أغسطس الجاري، بعيدة عن المثالية بعدما انسحبت من بطولة كندا المفتوحة بسبب إصابة في الركبة.

وأبدى المدرب نبيل مليكة، الذي اكتشف أنس جابر في سن الخامسة، قلقه بشأن تأثير الإصابة لكن الأهم من ذلك هو عبء التوقعات.

وقال: «آمل أن تتعافى تمامًا، وأن تكون جاهزة بدنيًا وذهنيا لأن معنوياتها مرتفعة للغاية حاليًا، وأتمنى أن تتعامل بنجاح مع التوتر وثقل التوقعات في الأوقات الحاسمة».

وبغض النظر عما سيحدث على ملاعب فلاشينغ ميدوز التي تستضيف مباريات بطولة أميركا المفتوحة للتنس، فما زالت أُنس تحظى بدعم كبير من المشجعين في تونس، وما زالوا يعتقدون أنها ستتوج بطلة لإحدى البطولات الأربع الكبرى يومًا ما.

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