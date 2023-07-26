انسحاب أنس جابر من بطولة كندا للتنس للإصابة

القاهرة - بوابة الوسط

انسحبت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر، المصنفة السادسة عالمياً، من بطولة كندا المفتوحة التي ستقام في مدينة مونتريال الكندية خلال الفترة من 4 إلى 13 أغسطس المقبل، بسبب إصابة في الركبة.

نوسكوفا بدلا من أنس جابر

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كندا للتنس المصنفة ضمن بطولات الألف نقطة، في بيان رسمي انسحاب أنس جابر، ما يسمح للتشيكية ليندا نوسكوفا بالدخول في جدول البطولة الرئيسي وتجنب خوض مرحلة التصفيات، وفقا لـ«الألمانية».

وأبدت أنس جابر، التي خسرت في 15 يوليو الجاري نهائي بطولة ويمبلدون للتنس أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، حزنها لغيابها عن البطولة الكندية، وقالت إنها تأمل في العودة إلى كندا العام القادم للمشاركة في البطولة.

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وكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش قد أعلن أيضا يوم 23 من الشهر الجاري عن غيابه عن بطولة الأساتذة الكندية بسبب الإجهاد البدني، الذي أصابه في أعقاب خسارته أيضا نهائي ويمبلدون للتنس أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.