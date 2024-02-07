ميسي يواصل الغياب عن مباريات إنتر ميامي الودية في آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

فجر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي موجة جديدة من الجدل بعدما خرج من التشكيلة الأساسية لفريقه إنتر ميامي الأميركي، خلال المباراة التي يخوضها اليوم الأربعاء أمام فيسيل كوبي الياباني في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك عقب التساؤلات المثارة حول غياب النجم الأرجنتيني عن مباراة فريقه الودية التي أقيمت الأحد الماضي، في هونغ كونغ.

غياب ميسي يثير الغضب في هونغ كونغ

وجاء ميسي ضمن قائمة بدلاء فريق إنتر ميامي الذي يدربه المدرب الأرجنتيني «تاتا» مارتينو، الذي سيدفع بلاعبين آخرين من كبار الفريق ونجوم برشلونة السابقين أيضًا أمثال لويس سواريز وجوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس.

ويخوض إنتر ميامي المباراة على الاستاد الوطني في طوكيو أمام فيسيل كوبي، الذي كان يضم في صفوفه حتى العام الماضي نجم برشلونة السابق أيضًا، أندريس إنييستا.

وأثار غياب ميسي (36 عامًا) بسبب مشكلات بدنية في العضلة الضامة عن ودية هونغ كونغ، التي لم يشارك فيها ولا دقيقة واحدة، ضمن جولة إنتر ميامي استعدادًا للموسم الجديد، غضب وإحباط 38 ألف مشجع ذهبوا لمشاهدة اللقاء.

ويأتي غياب ميسي عن مباراة فريقه في طوكيو على الرغم من أنه صرح قبل المباراة بأنه تحسن بدنيًا.

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وأضاف ميسي أمس الثلاثاء: «لكي أكون صادقًا، ما زلت لا أعرف ما إذا كان بإمكاني اللعب أم لا، لكنني أشعر بتحسن كبير وأريد حقًا أن أكون قادرًا على اللعب».