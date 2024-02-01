في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق النصر السعودي فوزًا ساحقًا على على إنتر ميامي الأميركي بـ6 أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في كأس موسم الرياض، شهدت غياب كريستيانو رونالدو، ومشاركة ليونيل ميسي كبديل في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

سجل أهداف النصر أوتافيو في الدقيقة 3، وتاليسكا «هاتريك» في الدقائق (10، 51، 73)، وإيميرك لابورت في الدقيقة 12، ومحمد مران في الدقيقة 68.

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رونالدو يغيب.. ميسي بديل

وفي شاهد كريستيانو رونالدو المباراة من المدرجات، شارك ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي كبديل في الدقيقة 83 بسبب إصابته.

وغاب فريق إنتر ميامي خلال أحداث المباراة، بعد مباراة مرهقة أمام الهلال التي انتهت بفوز الفريق السعودي بصعوبة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ومن المقرر أم يلتقي النصر مواطنه الهلال في المباراة النهائية على كأس موسم الرياض على ملعب المملكة أرينا في لقاء مرتقب بين الطرفين يوم 8 فبراير المقبل.

لاعب النصر السعودي تاليسكا يحتفل على طريقة الغائب كريستيانو رونالدو بهدفه في مرمى إنتر ميامي بكأس موسم الرياض، الخميس 1 فبراير 2024 (إكس)

لاعب النصر السعودي تاليسكا يحتفل بهدفه في مرمى إنتر ميامي بكأس موسم الرياض، الخميس 1 فبراير 2024 (إكس)

لاعب النصر السعودي تاليسكا يحتفل بهدفه في مرمى إنتر ميامي بكأس موسم الرياض، الخميس 1 فبراير 2024 (إكس)