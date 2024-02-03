مهمة صعبة تنتظر «أولاد» جنوب أفريقيا أمام «قروش» الرأس الأخضر.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل السبت مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار وتواجه جنوب أفريقيا الرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا وتسعى جنوب أفريقيا لتأكيد قوتها أمام الرأس الأخضر إثر إقصائها المغرب في ثمن النهائي أمام ذهول الجميع.

ورغم البداية المتعثرة في البطولة أمام منتخب مالي التي انهزم فيها بهدفين نظيفين، عاد منتخب جنوب أفريقيا للمنافسة من جديدة وبقوة كبيرة إثر انتصار كاسح على ناميبيا برباعية نظيفة ثم تعادل مع تونس لينهي أحلام الأسود في مواصلة مشوارها في التظاهرة القارية بالفوز عليها بهدفين مقابل لا شيء وسط ذهول جميع المتابعين لكرة القدم الأفريقية والعالمية.

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الغريب في تشكيلة جنوب أفريقيا «الأولاد» أنها تعتمد على ثمانية عناصر من فريق واحد، وهو بطل دوري أفريقيا ماميلودي صنداونز. وهذا الاختيار له تفسيره فنيا، وساعد جنوب أفريقيا على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة، لأنها توليفة يسودها الانسجام المسبق، وتعفي المدرب من الاشتغال عليه كثيرا والانكباب على نقاط فنية أخرى يمكن أن تساعد المجموعة على تطوير أدائها.

مهمة صعبة تنتظر «الأولاد» أمام «أسماك القروش الزرقاء»

مهمة جنوب أفريقيا لن تكون سهلة أمام الرأس الأخضر «أسماك القروش الزرقاء» كمنتخب يملك هجوما رهيبا، فقد سجل 8 أهداف كانت من توقيع 7 لاعبين، ما يعني أن خطر منتخب الرأس الأخضر ليس له مصدر واحد وهو متعدد ويمكن أي لاعب أن يقلب النتيجة في أي لحظة.

فهو منتخب يتقن لغة التهديف وهو ما مكنه من احتلال صدارة مجموعة ضمت مصر حامل اللقب سبع مرات وغانا حامل اللقب أربع مرات محققا 7 نقاط قبل إقصاء موريتانيا في ثمن النهائي بهدف متأخر من ضربة جزاء.