اتفاقية رعاية تاريخية بين ريال مدريد و«HP»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، توقيعه اتفاقية رعاية مع شركة «HP» لتكنولوجيا المعلومات، وصفها النادي بأنها «تاريخية»، حيث ستكون «HP» العلامة التجارية الأولى في تاريخ النادي «الملكي»، الممتد على مدى 121 عاماً، التي ستعرض شعارها على أكمام قميص الفريق الأول لكرة القدم للرجال والسيدات، وكذلك فرق الشباب.

المدينة الرياضية تشهد توقيع عقد ريال مدريد و«HP»

وقع ريال مدريد و«HP» اتفاقية رعاية تكنولوجية عالمية خلال حفل أقيم في المدينة الرياضية بمدريد، وشارك فيه رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدرب كارلو أنشيلوتي، والقائدان ناتشو فرنانديز ولوكا مودريتش، وقائدتا فريق السيدات إيفانا وكينتي روبلس.

وبموجب عقد الرعاية الجديد، أصبحت «HP» العلامة التجارية الأولى التي تظهر على أكمام قميص ريال مدريد، سواء في فرقه الأولى أو في فئات الشباب. وسيكون العرض الأول الخاص، الأحد المقبل، في «ديربي مدريد» ضد أتلتيكو، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وذكر نادي ريال مدريد في بيان: «التحالف سيعمل على تسريع التحول الرقمي في مختلف المجالات بريال مدريد، وسيزيد من متعة المشجعين في ملعب سانتياغو برنابيو».