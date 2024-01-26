كارلو أنشيلوتي ينفي عودة كريم بنزيما إلى ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة صحة تقارير إعلامية تحدثت عن عودة الفرنسي كريم بنزيما إلى النادي «الملكي».

كريم بنزيما أمضى 14 موسما مع ريال مدريد

ورحل كريم بنزيما عن ريال مدريد في يوليو الماضي متوجها إلى نادي الاتحاد السعودي، منهيا مسيرة امتدت 14 موسما مع فريق العاصمة الإسبانية.

وأفادت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية بشعور بنزيما بالغضب من تراجع مستوى الاتحاد في الموسم الحالي من الدوري السعودي، وأنه غاب عن معسكر الفريق في الإمارات بحثا عن الرحيل إلى نادٍ آخر أو العودة إلى ريال مدريد، بحسب وكالة «رويترز».

ولا يعيش الاتحاد أفضل أوقاته في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ حصد 28 نقطة من 18 مباراة، وتلقى ست هزائم من بينها الخسارة في آخر ثلاث مباريات قبل توقف المسابقة بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا.

ويحتل الاتحاد حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي مبتعدا بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.

وسجل بنزيما 12 هدفا بقميص الاتحاد في عشرين مباراة لعبها مع الفريق هذا الموسم، من بينها تسعة أهداف في الدوري وهدفان في كأس العالم للأندية.

وتحدثت تقارير إعلامية إسبانية وفرنسية عن رغبة أنشيلوتي في استعادة بنزيما، وأنه طلب من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد العمل على عودة المهاجم الفرنسي المخضرم.

- «ليكيب» و«ديلي ميل» تكشفان حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد السعودي

- كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا

وقال أنشيلوتي للصحفيين في تصريح نقله موقع ريال مدريد تعليقا على تلك الأنباء: «هذا كذب. لم نتحدث بهذا الشأن مطلقا مع النادي».

وحقق بنزيما خلال فترته مع ريال مدريد العديد من الألقاب، أبرزها خماسية في دوري أبطال أوروبا ومثلها في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في الدوري الإسباني ومثلها في كأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الإسبانية، وثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا.