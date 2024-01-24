«ليكيب» و«ديلي ميل» تكشفان حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية فرنسية وبريطانية حقيقة ما تردد خلال الآونة الأخيرة بشأن رغبة كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد السعودي مغادرة النادي والدوري السعودي برمته للعودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا.

كريم بنزيما يريد تعاقدات كبيرة

ونقلت جريدة «ليكيب» الفرنسية عن أحد أقارب كريم بنزيما قوله إن كل ما تردد بشأن رغبته في الرحيل عن الاتحاد السعودي غير صحيح ومجرد اختراعات إعلامية، وفي الواقع فإن كريم بنزيما يريد البقاء مع قيام النادي بإبرام تعاقدات كبيرة بضم لاعبين على نفس مستواه.

وأثار كريم بنزيما الجدل بعدما تأخر في الانضمام لمعسكر العميد، وهو ما فتح الباب أمام فرضية الرحيل خاصة مع اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالحصول على خدماته.

كما قالت «ليكيب» إن بنزيما علق على ما تكتبه وسائل الإعلام عنه بقوله إن هذا غير صحيح، وأن وسائل الإعلام لم تعد تعرف ماذا تخترع.

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وفي السياق نفسه، أكدت جريدة «ديلي ميل» البريطانية بقاء كريم بنزيما في الاتحاد السعودي بقولها إنه لا يفكر مطلقًا في الرحيل ولم يقدم طلبًا للنادي السعودي بهذا الخصوص، كما استبعدت فكرة رحيل النجم الفرنسي على سبيل الإعارة.