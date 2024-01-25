ريال مدريد يتصدر قائمة ديلويت المالية

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوز ريال مدريد الإسباني، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ليتصدر قائمة ديلويت المالية للعام باعتباره صاحب الإيرادات الأعلى في عالم كرة القدم في موسم 2022-2023، بعد أن أصبحت الإيرادات التجارية أكبر مصدر لدخل الأندية.

البيع بالتجزئة ينعش إيرادات ريال مدريد

ويتصدر ريال مدريد القائمة للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018، بعدما حقق إيرادات إجمالية قيمتها 831 مليون يورو، وجاء خلفه مانشستر سيتي بإيرادات بلغت 826 مليون يورو، ثم باريس سان جيرمان بإيرادات 802 مليون يورو، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وتقدم برشلونة من المركز السابع في العام الماضي إلى المركز الرابع بإجمالي إيرادات بلغت 800 مليون يورو، فيما تراجع مانشستر يونايتد مركزاً ليصبح الخامس بإيرادات إجمالية بلغت 746 مليون يورو.

وسجل ريال مدريد زيادة في الإيرادات بقيمة 118 مليون يورو خلال العام الماضي، وتعود الزيادة بنسبة 16% إلى قوة الأداء في البيع بالتجزئة، وزيادة الحضور الجماهيري، واستعادة الدخل من الرعاة.

وعلى الرغم من أن مانشستر سيتي خسر الصدارة التي انفرد بها في العامين الماضيين، إلا أن النادي سجل أعلى إيرادات له على الإطلاق في موسم واحد بفضل الفوز بالثلاثية في الموسم الماضي والذي عزز دخل النادي من إيرادات البث والإيرادات التجارية.

وجاءت الإيرادات التجارية لتمثل النسبة الأعلى من دخل الأندية لأول مرة منذ 2015-2016، باستثناء موسم 2019-2020 الذي تأثر بجائحة «كوفيد-19»، مع زيادة إيرادات البث بنسبة متواضعة قدرها 5%.

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وسجل نادي ليفربول، الذي كان أكثر الأندية تقدماً في قائمة العام الماضي بعد أن صعد إلى المركز الثالث من السابع، أسوأ تراجع في التصنيف السنوي هذا العام بعودته من جديد إلى المركز السابع، وهو واحد من بين ثلاثة أندية سجلت انخفاضاً في الإيرادات.

وسجلت الإيرادات الإجمالية للأندية المسجلة في قائمة ديلويت المالية لموسم 2022-2023 رقماً قياسياً بلغ 10.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي، وتجاوزت نسب ما قبل الجائحة التي بلغت 9.2 مليار يورو في أعوام 2021-2022 و2018-2019.