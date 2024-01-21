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ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ألميريا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 08:39 مساء
ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ألميريا
جود بيلينغهام خلال مباراة ريال مدريد وألميريا بالدوري الإسباني الأحد 21 يناير 2024 (رويترز)
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فاز ريال مدريد على ضيفه ألميريا بنتيجة 3 - 2 في مباراة مثيرة جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو فيمدريد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ألميريا يباغت ريال مدريد بهدفين
تقدم ألميريا بهدفين سجلهما لارجي رامازاني وإيدجار جونزاليس في الدقيقتين 1 و43.

وقلص جود بيلينغهام الفارق لريال مدريد بهدف أول في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وبعدها سجل سيرجيو أريباس هدفًا ثالثًا لألميريا في الدقيقة 62 لكن تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» تدخلت باحتساب مخالفة لصالح بيلينغهام.

وفي الدقيقة 67 أدرك فينيسيوس جونيور التعادل لريال مدريد وبعدها بعشر دقائق سجل بيلينغهام هدفا ثالثا لريال مدريد لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل على الظهير الأيسر فران جارسيا.

واحتسب حكم اللقاء أكثر من 11 دقيقة وقت محتسب بدل ضائع، سجل خلالها داني كارفاخال هدف الفوز الثمين لريال مدريد في الدقيقة 99 ليقلب الفريق المدريدي الطاولة على منافسه بسيناريو مثير.

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بهذا الفوز الثمين رفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة لينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ألميريا عند ست نقاط في المركز العشرين الأخير في ترتيب فرق «الليغا».

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