«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جريدة «ديلي ميل» البريطانية إن نادي باريس سان جيرمان قدم عرضا فلكيا لإقناع نجمه كيليان مبابي بالبقاء في صفوفه، في ظل احتمال انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر أو تجديد عقده مع باريس، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

محاولة لمنع مبابي من الانتقال لريال مدريد

وأضافت الجريدة أن نادي باريس سان جيرمان يائس من استمرار مبابي في «حديقة الأمراء»، ومع ذلك فقد قام بمحاولة جديدة لمنعه من الرحيل.

وأوضحت «ديلي ميل» أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت حصول مبابي على مائة مليون يورو سنويا نظير البقاء في النادي وصرف النظر عن الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وأشارت الجريدة البريطانية إلى أن راتب مبابي (25 عاما) سيبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو راتب لم يسبق له مثيل، هذا بجانب حصوله على مزايا إضافية بجانب الراتب الفلكي المعروض عليه، وأن هذه المزايا ستشمل أيضا أخيه وأسرته ووالدته.

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واختتمت «ديلي ميل» تقريرها بالتأكيد على أن عرض ريال مدريد ينص على حصول مبابي على راتب سنوي يبلغ ثلاثين مليون يورو سنويا، وهو من أعلى الرواتب التي يمنحها النادي الإسباني للاعبيه.