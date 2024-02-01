هاميلتون يقترب من الانضمام لفيراري

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن بطل العالم سبع مرات في سباقات سيارات فورمولا - 1، لويس هاميلتون، يعتزم ترك فريق مرسيدس والانتقال لصفوف فريق فيراري اعتبارا من العام 2025.

هاميلتون وفيراري ينهيان المفاوضات قريبا

وقالت بوابة أخبار رياضة السيارات «أوتوسبورت»، اليوم الخميس: «لم يتضح بعد ما إذا كان جرى توقيع العقود أم لا، ولكن المفاوضات في مرحلة متقدمة ويمكن أن تنتهي خلال ثلاثة أيام على الأكثر»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكان فريق فيراري مهتماً بهاميلتون منذ فترة، ولكن جرى رفض جميع العروض التي تقدم بها، لأن بطل العالم سبع مرات كان يشعر أن مرسيدس يقدم له طريقاً أفضل للنجاح، ولكن بعد موسمين مخيبين مع الفريق الألماني مرسيدس، يبدو أن هاميلتون قد يقتنع بالانتقال لصفوف فريق فيراري الإيطالي.

وفي العام الماضي، وقع هاميلتون على عقد مع مرسيدس للعامين 2024 و2025، ولكن يبدو أن الموسم الثاني قد يكون اختياريا كما أن السائق البريطاني لديه شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل.

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وأعلن فيراري أخيرا أن سائقه شارل لوكلير وقع عقدا متعدد الأعوام للبقاء مع الفريق لما بعد العام 2024. وفي الوقت نفسه، ينتهي تعاقد فيراري مع كارلوس ساينز بنهاية العام الجاري.