«حتى آخر أيامه».. هاميلتون يؤكد استمراره مع مرسيدس

القاهرة - بوابة الوسط

نفى سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في فورمولا واحد نفياً قاطعاً إمكانية ترك فريقه، مؤكداً رغبته في البقاء معه «حتى آخر أيامه».

وأدت البداية المخيبة لهاميلتون هذا الموسم حيث احتل المركز الخامس في سباقي البحرين والسعودية إلى كلام عن إمكانية انتقاله إلى فريق جديد، لكنه دحض هذه الشائعات تماماً، وفق «فرانس 24».

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وقال هاميلتون البالغ 38 عاماً في مؤتمر صحافي عشية انطلاق التجارب في جائزة أستراليا الكبرى «أشعر بأحاسيس مدهشة، استمر في الشعور بأني في منزلي، بين عائلتي. أرى نفسي مع مرسيدس حتى آخر أيامي».

وكشف «إذا نظرتم إلى الأساطير، فإن السير سترلينغ موس بقي مع مرسيدس حتى آخر أيامه، وحلمي هو القيام بذلك. ما أعنيه بأني حققت هذا الحلم ويبقى أن يستمر البناء مع هذه الماركة».

البداية مع مرسيدس

وخاض هاميلتون أول سباق له مدافعاً عن ألوان مرسيدس في ملبورن عام 2013 ونجح في تحقيق 82 انتصاراً في صفوف الفريق، مقابل 77 انطلاقة من المركز الأول.

وتابع «أعتقد بالنسبة إلي شخصياً، فطالما أواصل مساعدة الفريق، طالما أني أساهم في تطوير الفريق إلى الأمام والمساهمة، أريد البقاء».

وختم «عندما أشعر بأني لا أستطيع القيام بذلك، يحين الوقت لشاب آخر لكي يأخذ مكاني، لكن لا زلت أشعر بأني شاب وفي كامل لياقتي البدنية».