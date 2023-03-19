جائزة السعودية الكبرى: بيريس يحرز المركز الأول أمام فيرستابن

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس، الأحد، المركز الأول في جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة جدة، متقدمًا على زميله في الفريق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن المنطلق من المركز الخامس عشر.

وحقق بيريس، المنطلق من المركز الأول، انتصاره الخامس في الفئة الأولى، علمًا بأنه حقق باكورة انتصاراته مع فريق رايسينغ بوينت على حلبة الصخير البحرينية العام 2020. وتقدم سائقا ريد بول على سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو، وفق «فرانس برس».

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وأنهى بيريس 50 لفة متقدماً بفارق 5.355 ثوانٍ عن بطل العالم مرتين الذي احتفظ بصدارة الترتيب العام بفارق نقطة حصل عليها بعدما حقق أسرع توقيت في السباق في اللفة الأخيرة، علماً أن السائقين تبادلا الأدوار في باكورة المراحل في البحرين مع فوز الهولندي أمام زميله.