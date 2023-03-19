  • Alwasat News
Atwasat

جائزة السعودية الكبرى: بيريس يحرز المركز الأول أمام فيرستابن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 08:49 مساء
جائزة السعودية الكبرى: بيريس يحرز المركز الأول أمام فيرستابن
سيارة سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس من جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد، 19 مارس 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أحرز سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس، الأحد، المركز الأول في جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة جدة، متقدمًا على زميله في الفريق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن المنطلق من المركز الخامس عشر.

وحقق بيريس، المنطلق من المركز الأول، انتصاره الخامس في الفئة الأولى، علمًا بأنه حقق باكورة انتصاراته مع فريق رايسينغ بوينت على حلبة الصخير البحرينية العام 2020. وتقدم سائقا ريد بول على سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو، وفق «فرانس برس».

- جائزة السعودية الكبرى: سائق ريد بول ينطلق من المركز الأول
- سائق ريد بول فيرستابن يتصدر أول جولتين بجائزة السعودية الكبرى

وأنهى بيريس 50 لفة متقدماً بفارق 5.355 ثوانٍ عن بطل العالم مرتين الذي احتفظ بصدارة الترتيب العام بفارق نقطة حصل عليها بعدما حقق أسرع توقيت في السباق في اللفة الأخيرة، علماً أن السائقين تبادلا الأدوار في باكورة المراحل في البحرين مع فوز الهولندي أمام زميله.

فيرستابن انطلق من المركز 15
واضطر فيرستابن للانطلاق من المركز 15 بسبب تعرضه لمشكلة مع عمود نقل الحركة ما دفعه للانسحاب من الفترة الثانية للتجارب التأهيلية السبت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
فلورنتينو بيريز يصدر قرارا بشأن الكلاسيكو

فلورنتينو بيريز يصدر قرارا بشأن الكلاسيكو
أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»
ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي

ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول ...
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»

ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة

نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»

الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا

الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا
الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام

المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»

رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»
مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد

مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين

الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر

ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فلورنتينو بيريز يصدر قرارا بشأن الكلاسيكو
فلورنتينو بيريز يصدر قرارا بشأن الكلاسيكو
كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
نوفاك ديوكوفيتش يغيب عن دورة ميامي لكرة التنس
نوفاك ديوكوفيتش يغيب عن دورة ميامي لكرة التنس
الدوري الألماني: أونيون برلين يهزم آينتراخت فرانكفورت
الدوري الألماني: أونيون برلين يهزم آينتراخت فرانكفورت
غابرييل فيغا يواصل التألق مع سيلتا فيغو
غابرييل فيغا يواصل التألق مع سيلتا فيغو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر بسباعية
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر ......
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
المزيد
جائزة السعودية الكبرى: بيريس يحرز المركز الأول أمام فيرستابن
جائزة السعودية الكبرى: بيريس يحرز المركز الأول أمام فيرستابن...
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي...
الدوري الإيطالي: أوسميهن وكفاراتسخيليا يقودان نابولي لانتصار جديد
الدوري الإيطالي: أوسميهن وكفاراتسخيليا يقودان نابولي لانتصار......
غابرييل فيغا يواصل التألق مع سيلتا فيغو
غابرييل فيغا يواصل التألق مع سيلتا فيغو...
الدوري الألماني: أونيون برلين يهزم آينتراخت فرانكفورت
الدوري الألماني: أونيون برلين يهزم آينتراخت فرانكفورت...
المزيد