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إعادة ألونسو إلى المركز الثالث في جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 04:57 مساء
إعادة ألونسو إلى المركز الثالث في جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1»
ألونسو يحتفل بالصعود الرقم 100 على المنصة. (فرانس برس)
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انتزع السائق الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو المنصة الرقم 100 في مسيرته، بعد استعادته المركز الثالث في جائزة السعودية الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، وكان بطل العالم لعامي 2005 و2006 حلّ في المركز الثالث خلال سباق الأحد، لكنه أُرجع إلى المركز الرابع بعد إضافة 10 ثوانٍ على الزمن الذي سجله في السباق، لارتكابه مخالفة أثناء التوقف لتنفيذ عقوبة سابقة مدتها خمس ثوان.

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ورأى مراقبو السباق أن ميكانيكياً كان يلمس السيارة قبل انتهاء عقوبة التوقف لخمس ثوان، فدفع الإسباني الثمن بإضافة 10 ثوانٍ إلى توقيته. نتيجة لذلك، حصل البريطاني جورج راسل (مرسيدس) على المركز الثالث، معتبراً أن القرار فيه نوع من القساوة، حسب «فرانس برس».

لكن فريق أستون مارتن استأنف قرار الاتحاد الدولي الذي أعاد ألونسو إلى موقعه الأساسي، وكتب الاتحاد الدولي في بيان متأخر الأحد «بعد مراجعة الأدلة الجديدة، توصلنا إلى أن عدم وجود اتفاق واضح، كما اقترح على مراقبي السباق سابقاً، يمكن الاعتماد عليه لتحديد أن الأطراف وافقوا على أن لمس الرافعة للسيارة يوازي العمل على السيارة».

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