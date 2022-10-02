بيريس يفوز أمام ثنائي فيراري بعد سباق ماراثوني وفيرستابن سابعا في جائزة سنغافورة لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

أُرجئ حسم لقب بطولة العالم لـ«فورمولا 1» بعدما خرج سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس منتصرًا من جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة السابعة عشرة لهذا الموسم، فيما اكتفى زميله حامل اللقب والمتصدر الهولندي ماكس فيرستابن بالمركز السابع، الأحد، بعد سباق ماراثوني.

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وبعد تأخر الانطلاق لأكثر من ساعة بسبب الأمطار وتفعيل سيارة الأمان الافتراضية ودخول سيارة الأمان الفعلية أكثر من مرة، انتهى السباق بعد مرور ساعتين وليس بإكمال اللفات الـ61، بحسب «فرانس برس».

وفاز بيريس أمام ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس بعدما تسيّد السباق منذ اللفة الأولى، ليتأجل بذلك حسم اللقب بعدما فوت فيرستابن بهذه الفرصة الأولى بحلوله سابعًا.