هاميلتون يمدد عقده مع فريق مرسيدس لـ«فورمولا 1» حتى 2025

القاهرة - بوابة الوسط

مدد البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1» سبع مرات، عقده مع فريقه مرسيدس لمدة عامين حتى العام 2025، حسب ما أفاد الفريق الألماني اليوم الخميس.

هاميلتون يحقق أول ألقابه في فورمولا 1 مع ماكلارين

واستهل هاميلتون (38 عاما) مسيرته في سباقات «فورمولا 1» العام 2007 مع فريق ماكلارين الذي توّج معه بأول ألقابه العالمية في العام التالي وهو في سن الثالثة والعشرين عاما، وفقا لوكالة «فرانس برس».

- فيرستابن يحقق فوزه التاسع تواليًا في فورمولا 1 ويتساوى مع فيتل

- «حتى آخر أيامه».. هاميلتون يؤكد استمراره مع مرسيدس

وانتقل لويس هاميلتون إلى فريق مرسيدس لـ«فورمولا 1» في العام 2013 وأحرز معه ستة ألقاب أخرى بين العامين 2014 و2020.

كما أعلن فريق مرسيدس لسباقات «فورمولا 1» أن السائق الثاني جورج راسل سيستمر ضمن الفريق حتى العام 2025 أيضا.