  • Alwasat News
Atwasat

«نسور مالي» تصارع «خيول بوركينا» في دور الـ16 بأمم أفريقيا.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 06:30 مساء
«نسور مالي» تصارع «خيول بوركينا» في دور الـ16 بأمم أفريقيا.. الثلاثاء
مباراة سابقة لمنتخب مالي في أمم أفريقيا بكوت ديفوار. (إنترنت)
WTV_Frequency

يواجه «نسور» مالي متصدرو المجموعة الخامسة بخمس نقاط «خيول» بوركينا فاسو وصيفة الرابعة والتي أنهت دور المجموعات بشكل مخيب للآمال بعد خسارتها أمام أنغولا بهدفين في لقاء متكافئ يغلب عليه الطابع البدني، غدا الثلاثاء، في دور الـ16 بأمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وحسمت مالي التي تخوض البطولة التاسعة تواليا صدارة مجموعتها للنسخة الثالثة على التوالي، وهي ستتمتع بميزة اللعب على أمادو غون كوليبالي في كورهوغو مجدداً، حسب «فرانس برس».

- جداريات فنية تحكي قصة الكرة في كوت ديفوار أمام ضيوف «أمم أفريقيا»

وبعد فوزها على جنوب أفريقيا 2-0 افتتاحا بأداء قوي، سقطت مالي في فخ التعادل مرتين أمام تونس 1-1 ثم ناميبيا، ويأمل المدرب المحلي إيريك شيل أنّ يعود مهاجم أوكسير الفرنسي لاسين سينايوكو لمغازلة الشباك بعدما سجّل في أول لقاءين، وأنّ يقدم لاعبو الوسط إيف بيسوما لاعب توتنهام الإنجليزي، وأمادو هايدارا لاعب لايبزيغ الألماني أفضل مستوياتهم.

بوركينا فاسو بدأت البطولة بأفضل شكل
على غرار مالي، بدأت بوركينا فاسو البطولة بأفضل شكل بالفوز على موريتانيا 1-0 ثم التعادل أمام الجزائر 2-2، لكنّها خسرت أمام أنغولا 0-2 في شكل مفاجئ.

فيلو يأمل استعادة محترف أستون فيلا تراوريه
ويأمل المدرب الفرنسي أوبير فيلو أن يستعيد المهاجمان برتران تراوريه لاعب أستون فيلا، ومحمد كوناتي لاعب أحمد غروزني الروسي حدتهما الهجومية وأن يستغل لاعبوه المؤازرة الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها بوركينا فاسو التي تقع شمال شرق ساحل العاج.

ومن المتوقع أن يتأهل الفريق القادر على بسط سيطرته على خط الوسط أقوى خطوط الفريقين، ويلعب الفائز بهذه المباراة أمام الفائز من كوت ديفوار والسنغال في 3 فبرير على ملعب السلام في بواكي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني ...
كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار

كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار
الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية

الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية
«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا

«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال...
فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)

فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)
نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي

نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي
السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي

السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي
شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط والغاز

شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط ...
«الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات جماعية وازدواجية معايير

«الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات...
«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي
تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان

تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع

مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها

إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها
قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير

قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير
«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة

«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
طاجيكستان تطيح بالإمارات من كأس آسيا بركلات الترجيح
طاجيكستان تطيح بالإمارات من كأس آسيا بركلات الترجيح
بهدف قاتل.. غينيا تخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس أمم أفريقيا
بهدف قاتل.. غينيا تخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس أمم ...
«المرابطون» يسعون لترويض «القروش» بكأس الأمم الأفريقية
«المرابطون» يسعون لترويض «القروش» بكأس الأمم الأفريقية
جداريات فنية تحكي قصة الكرة في كوت ديفوار أمام ضيوف «أمم أفريقيا»
جداريات فنية تحكي قصة الكرة في كوت ديفوار أمام ضيوف «أمم أفريقيا»
«أسود الأطلس» تتسلح بالركراكي العائد خلف الخطوط أمام «بافانا بافانا» بقمة جديدة في الأمم.. الثلاثاء
«أسود الأطلس» تتسلح بالركراكي العائد خلف الخطوط أمام «بافانا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب ......
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة ......
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب ......
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا...
رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا
رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا...
المزيد
«نسور مالي» تصارع «خيول بوركينا» في دور الـ16 بأمم أفريقيا.. الثلاثاء
«نسور مالي» تصارع «خيول بوركينا» في دور الـ16 بأمم أفريقيا........
إيقاف المتزحلقة الروسية كاميلا فالييفا أربع سنوات بسبب منشطات
إيقاف المتزحلقة الروسية كاميلا فالييفا أربع سنوات بسبب ......
الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا
الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم ......
«أسود الأطلس» تتسلح بالركراكي العائد خلف الخطوط أمام «بافانا بافانا» بقمة جديدة في الأمم.. الثلاثاء
«أسود الأطلس» تتسلح بالركراكي العائد خلف الخطوط أمام «بافانا......
جداريات فنية تحكي قصة الكرة في كوت ديفوار أمام ضيوف «أمم أفريقيا»
جداريات فنية تحكي قصة الكرة في كوت ديفوار أمام ضيوف «أمم ......
المزيد