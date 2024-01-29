«نسور مالي» تصارع «خيول بوركينا» في دور الـ16 بأمم أفريقيا.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه «نسور» مالي متصدرو المجموعة الخامسة بخمس نقاط «خيول» بوركينا فاسو وصيفة الرابعة والتي أنهت دور المجموعات بشكل مخيب للآمال بعد خسارتها أمام أنغولا بهدفين في لقاء متكافئ يغلب عليه الطابع البدني، غدا الثلاثاء، في دور الـ16 بأمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وحسمت مالي التي تخوض البطولة التاسعة تواليا صدارة مجموعتها للنسخة الثالثة على التوالي، وهي ستتمتع بميزة اللعب على أمادو غون كوليبالي في كورهوغو مجدداً، حسب «فرانس برس».

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وبعد فوزها على جنوب أفريقيا 2-0 افتتاحا بأداء قوي، سقطت مالي في فخ التعادل مرتين أمام تونس 1-1 ثم ناميبيا، ويأمل المدرب المحلي إيريك شيل أنّ يعود مهاجم أوكسير الفرنسي لاسين سينايوكو لمغازلة الشباك بعدما سجّل في أول لقاءين، وأنّ يقدم لاعبو الوسط إيف بيسوما لاعب توتنهام الإنجليزي، وأمادو هايدارا لاعب لايبزيغ الألماني أفضل مستوياتهم.

بوركينا فاسو بدأت البطولة بأفضل شكل

على غرار مالي، بدأت بوركينا فاسو البطولة بأفضل شكل بالفوز على موريتانيا 1-0 ثم التعادل أمام الجزائر 2-2، لكنّها خسرت أمام أنغولا 0-2 في شكل مفاجئ.

فيلو يأمل استعادة محترف أستون فيلا تراوريه

ويأمل المدرب الفرنسي أوبير فيلو أن يستعيد المهاجمان برتران تراوريه لاعب أستون فيلا، ومحمد كوناتي لاعب أحمد غروزني الروسي حدتهما الهجومية وأن يستغل لاعبوه المؤازرة الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها بوركينا فاسو التي تقع شمال شرق ساحل العاج.

ومن المتوقع أن يتأهل الفريق القادر على بسط سيطرته على خط الوسط أقوى خطوط الفريقين، ويلعب الفائز بهذه المباراة أمام الفائز من كوت ديفوار والسنغال في 3 فبرير على ملعب السلام في بواكي.