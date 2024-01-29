إيقاف المتزحلقة الروسية كاميلا فالييفا أربع سنوات بسبب منشطات

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت المتزحلقة الروسية على الجليد كاميلا فالييفا التي أثارت جدلًا خلال أولمبياد بكين 2022 الشتوي لتناولها المنشطات في فترة سابقة أربع سنوات بدءًا من 25 ديسمبر 2021، بحسب ما أعلنت الإثنين محكمة التحكيم الرياضي تاس.

وأضافت المحكمة أن الموهبة البالغة 17 عامًا والتي لم توقفها وكالة مكافحة المنشطات الروسية بداعي أنها «لم ترتكب أي خطأ أو إهمال»، أقصيت بأثر رجعي عن كامل تلك الفترة، حسب «فرانس برس».

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ويمكن لفالييفا الطعن لدى المحكمة الفدرالية السويسرية في مهلة 30 يومًا ولأسباب قانونية محدودة. وكانت الوكالة الروسية «روسادا» عادت في فبراير 2023 عن قرارها السابق بتبرئة فالييفا وطالبت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بمعاقبتها، وذلك بعدما أعربت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» عن عزمها اللجوء إلى محكمة التحكيم.