«أسود الأطلس» تتسلح بالركراكي العائد خلف الخطوط أمام «بافانا بافانا» بقمة جديدة في الأمم.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض المغرب رابع مونديال 2022 الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا أمام جنوب أفريقيا الثلاثاء، بدفعة معنوية بعد استعادة خدمات مدربه وليد الركراكي الذي ألغى الاتحاد الأفريقي إيقافه.

على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، يدخل المغرب «أسود الأطلس» الذي تصدر مجموعته بسبع نقاط من الفوز على تنزانيا 3-0 افتتاحا، التعادل أمام الكونغو الديمقراطية 1-1 ثم الفوز على زامبيا 1-0، أول اختبار حقيقي بمواجهة فريق قوي ومنظم بحجم «بافانا بافانا»، حسب «فرانس برس».

صحيحٌ أن منتخب «أسود الأطلس» فرض نفسه أمام المنتخبات العالمية وكشر عن أنيابه في المونديال الأخير، إلا أن اللقب القاري لا يزال يعانده منذ احرزه في المرة الوحيدة العام 1976.

المدرب وليد الركراكي يعود من جديد

وبعد غيابه عن دكة البلاد في لقاء زامبيا إثر إيقافه أربع مباريات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، لأسباب انضباطية على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية المواجهة ضد الكونغو الديموقراطية والمشادة مع مدافعها وقائدها شانسيل مبيمبا، يعود الركراكي لقيادة فريقه من الملعب بعد إلغاء عقوبته.

الاتحاد المغربي ينتقد نظيره الأفريقي

وتشكل عودة المدرب الشاب إلى دكة البدلاء دفعة هائلة قبل مواجهة جنوب إفريقيا. وانتقد الاتحاد المغربي قرار نظيره الأفريقي ووصفه بـ«المجحف» و«مجانبا للصواب»، مؤكدا أن الركراكي لم يخالف في أي وقت قيم اللعب النظيف، وتقدم باستئناف معزز بدفوعات قامت لجنة الاستئناف للاتحاد القاري بدراستها ومن ثم قبولها.

مخاوف مغربية من غياب زياش

مقابل عودة الركراكي، يخشى المغاربة من غياب زياش، الذي خرج بداعي إصابة بكاحله بين الشوطين في مباراة زامبيا. لم يتدرب لاعب غلطة سراي التركي، مصدر الخطورة الكبيرة في صفوف المغرب خلال كل مباريات دول المجموعات، مع المجموعة مذاك، حسب الإعلام المغربي.

تاريخ المواجهات بين المغرب وجنوب أفريقيا

سبق وألتقى الفريقان 5 مرات لحساب البطولة، ففازت جنوب أفريقيا في 1998 و2002، فيما فاز المغرب في 2019. ولعب المنتخبان في مجموعة واحدة في تصفيات البطولة، فتبادلا الفوز كل على ملعبه 2-1.

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وعن مواجهة جنوب أفريقيا بطلة 1996، قال لاعب الوسط سفيان أمرابط «نريد أن نصل إلى أبعد حد ممكن في هذه البطولة»، وتابع أمرابط الذي يتألق بجانبه عز الدين أوناحي «بالنسبة لنا البطولة تبدأ الآن ونعد الجمهور بالعودة بالبطولة».

ويواجه الفائز بهذه القمة الفائز من لقاء الرأس الأخضر وموريتانيا في 3 فبراير على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو.