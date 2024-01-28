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رئيس برشلونة يكشف سبب موافقته على رحيل تشافي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 08:14 مساء
رئيس برشلونة يكشف سبب موافقته على رحيل تشافي
لابورتا خلال لقائه بلاعبي برشلونة الأحد 28 يناير 2024 (إكس)
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كشف رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، اليوم الأحد، أنه وافق على طلب تشافي هيرنانديز بالرحيل بنهاية الموسم لأنه أحد أساطير نادي برشلونة.

تشافي أسطورة برشلونة
وقال لابورتا: «أبلغني تشافي بأنه راحل رغم رغبته في استكمال الموسم، وهو ما وافقت عليه لأنه طلب ذلك وهو أسطورة برشلونة. إنه شخص صادق ويتصرف بكرامة».

جاء هذا اللقاء بين خوان لابورتا ولاعبي برشلونة على هامش زيارة رئيس النادي للمدينة الرياضية التابعة للنادي عقب خسارة الفريق أمس السبت، 3-5 على يد فياريال.

وأصر لابورتا على أنه وافق على رحيل تشافي هيرنانديز قبل الموعد المقرر بخمسة أشهر، لأنه يدرك أن سقف المتطلبات منه وطاقمه سيكون مرتفعًا للغاية حتى نهاية الموسم الجاري.

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وأضاف: «فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني أمر صعب لكنه ليس مستحيلًا، ويجب علينا الكفاح كي نقدم أفضل ما لدينا، إلا أن أكثر ما نريد محاولة الفوز به هو دوري أبطال أوروبا».

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