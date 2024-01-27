(فيديو).. فياريال يقسو على برشلونة بخماسية في الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فياريال فوزاً كبيراً على برشلونة 5-3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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بهذا الفوز الكبير رفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث بفارق عشر نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، وبفارق ثماني نقاط خلف جيرونا صاحب المركز الثاني.

تقدم فياريال في الدقيقة 41 عن طريق جيرارد مورينو، قبل أن يضيف إلياس أخوماش الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 60، سجل إلكاي غوندوغان الهدف الأول لبرشلونة، فيما أدرك بيدري التعادل في الدقيقة 68.

وتكفل إيرك بايلي بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه فياريال في الدقيقة 71.

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وعاد فياريال للمباراة مجدداً بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 84 عن طريق غونزالو غيديش، قبل أن يضيف ألكسندر سورلوث الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وبعد ثلاث دقائق، نجح فياريال في تسجيل الهدف الخامس عن طريق خوسيه لويس موراليس.