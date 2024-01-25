برشلونة أكبر الخاسرين في صفقات انتقال اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت فرق برشلونة الإسباني وتشيلسي وآرسنال الإنجليزيان، لأكبر خسائر في صفقات الانتقالات في عالم كرة القدم خلال العشر سنوات الماضية، وفقاً لما كشفته أحدث الأرقام.

برشلونة وآرسنال وتشيلسي أكبر الخاسرين

وكشف تحليل للمركز الدولي للدراسات الرياضية أن الأموال التي تم انفاقها واستردادها بشأن لاعبي الفرق من غير خريجي الأكاديميات الذين تم التعاقد معهم وانتقالهم بين عامي 2014 و 2023، أن برشلونة وآرسنال وتشيلسي استثمرت مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية أكثر مما حققت من إيرادات البيع، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويتصدر برشلونة، الذي دفع 130 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع فيليب كوتينيو من ليفربول، وباعه لأستون فيلا مقابل 17 مليون، قائمة أكبر ناديا خاسراً بـ631 مليون يورو أي ما يقرب من 540 مليون جنيه إسترليني.

ولا يبتعد تشيلسي، الذي أنفق ما يزيد عن مليار جنيه إسترليني منذ استحواذ تود بويلي على النادي في مايو 2022 ، كثيراً بخسارة بلغت 483 مليون يورو أي 413.2 مليون جنيه إسترليني، بينما يحتل آرسنال المركز الثالث بخسارة 436 مليون يورو أي 373 مليون جنيه إسترليني، ويرجع ذلك جزئياً إلى التعاقد مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني ورحيله في صفقة انتقال حر إلى طرابزون سبور التركي.

6 أندية إنجليزية ضمن قائمة أكبر الخاسرين

وبشكل عام تتواجد ستة أندية من إنجلترا، هي تشيلسي وآرسنال، ومانشستر يونايتد وأستون فيلا وإيفرتون، وليفربول، في قائمة العشر الأوائل.

ويتواجد فريق ستوك سيتي، المنافس بدوري البطولة الإنجليزية في المركز السادس عشر، فيما يتواجد فريق ديربي كاونتي في المركز الـ48، متقدما بمركز على مانشستر سيتي، الذي بلغ عجزه 50.5 مليون جنيه أسترليني بعد إنفاقه 658 مليون جنيه إسترليني.

وتردد أن نيوكاسل، الذي استحوذ عليه تحالف بقيادة أماندا ستافيلي وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 80% في أكتوبر 2021، ومنذ ذلك الوقت أنفق 400 مليون جنيه إسترليني على التعاقد مع العديد من اللاعبين، ليخسر 81.3 مليون جنيه إسترليني، بحوالي 8.6 مليون جنيه إسترليني أكثر من سندرلاند، الذي قضى أربعة مواسم في دوري الدرجة الأولى خلال الفترة نفسها.

تواجد صيني وسعودي ضمن قائمة أكبر الخاسرين

كما تواجدت الأندية الصينية في أماكن بارزة في القائمة، والأمر نفسه بالنسبة للأندية السعودية، التي أنفقت بقوة، حيث تواجدت أندية النصر، والهلال، والأهلي والاتحاد.

وكانت هناك أندية أخرى فائزة، حيث كان ليل الفرنسي أكثر الأندية تحقيقاً للأرباح، ويرجع ذلك جزئياً لبيع بيبي الذي كلف خزينة النادي تسعة مليون جنيه إسترليني للتعاقد وفيكتور أوسيمين وسفين بوتمان.

وحقق النادي الفرنسي أرباحاً من تعاملات بلغت 386 مليون يورو أي 330 مليون جنيه إسترليني، فيما حصد أياكس الهولندي ثمار استثماراته في فرينكي دي يونغ وأنتوني وليساندرو مارتينيز وبلغ إجمالي أرباحه 317 مليون يورو أي 271 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن ناديي برينتفورد وبرايتون هما الوحيدان من إنجلترا اللذان تواجدا في قائمة أفضل خمسين نادياً حققت أرباح، حيث تواجدا في المركزين الـ26 والـ29 على الترتيب.