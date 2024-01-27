تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب برشلونة ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم تشافي هيرنانديز، السبت، أنه سيترك منصبه في يونيو المقبل، وذلك عقب السقوط المدوي أمام ضيفه فياريال 3-5 في المرحلة الثانية والعشرين.



وقال تشافي الذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني عام 2025، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: «في 30 يونيو سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس (جوان لابورتا) ومع الجهاز الفني»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- كلوب يعلن قراره «الصادم» بالرحيل عن ليفربول نهاية الموسم



وأمس الجمعة، أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب أنه سيترك تدريب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في نهاية الموسم، أي قبل عام على نهاية عقده مع النادي الذي تسلم الإشراف عليه منذ 2015.



وارتبط اسم كلوب، جماهيريا، بفريق برشلونة على الرغم من أن مدرب ليفربول أرجع قراره إلى رغبة في الحصول على راحة من المهام التدريبية.