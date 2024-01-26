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كلوب يعلن قراره «الصادم» بالرحيل عن ليفربول نهاية الموسم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 06:14 مساء
كلوب يعلن قراره «الصادم» بالرحيل عن ليفربول نهاية الموسم
المدرب الألماني يورغن كلوب يحيي الجماهير خلال إحدى المباريات (أرشيفية الإنترنت)
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أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب، اليوم الجمعة، أنه سيترك تدريب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في نهاية الموسم، أي قبل عام على نهاية عقده مع النادي الذي تسلم الإشراف عليه منذ 2015.

كلوب يعلن سبب الرحيل
وفي مقابلة مع موقع ليفربول، قال كلوب (56 عاماً): «يمكنني أن أتفهم أنها صدمة للكثير من الناس في هذه اللحظة عندما تسمعون الخبر للمرة الأولى، لكن من الواضح أن بإمكاني تفسيره أو على الأقل محاولة شرحه».

وأضاف: «أنا أحب كل شيء في هذا النادي. أحب كل شيء في المدينة. أحب كل شيء في مشجعينا.. أحب الفريق.. أحب الطاقم. أحب كل شيء. لكن أن أتمكن من اتخاذ هذا القرار، على الرغم من هذا الحب، يُظهر لكم أني مقتنع بأنه هو القرار الذي يجب أن أتخذه».

وبرر كلوب قراره بأن طاقته قد نفدت، مشيرا إلى أنه كان يعلم منذ فترة طويلة أنه سيضطر إلى إعلان ذلك في وقت ما.

يأتي إعلان كلوب في وقت يحتل فيه «الريدز» صدارة الدوري الممتاز بعد مرور 21 جولة، متقدما بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي، حامل اللقب، الذي لعب مباراة أقل.

إنجازات عديدة لـ«كلوب»
وسيبقى اسم الألماني، الذي سبق له تدريب فريقي ماينتس وبوروسيا دورتموند، طويلا في تاريخ النادي، بعدما منحه في 2020 لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 1990، وأهداه لقب دوري أبطال أوروبا العام 2019، ووصل معه إلى النهائي مرتين أيضا عامي 2018 و2022، بالإضافة إلى إحراز الكأس الإنجليزية العام 2022، وكأس الرابطة العام 2022، وكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية العام 2019.

وقبل يوم من هذا الإعلان الصادم، أصرّ كلوب، الخميس، على أنّه من المبكر جداً الحديث عن إمكانية تحقيق رباعية تاريخية عقب بلوغ ليفربول نهائي كأس الرابطة بتغلبه على فولهام 3-2 في مجموع المباراتين.

وامتلك ليفربول فرصة ذهبية للظفر بأربعة ألقاب في موسم واحد قبل عامين بعدما تغلب في المباراة النهائية لكأس الرابطة على تشيلسي، علماً بأن الفريقين سيلتقيان مجدداً في نهائي المسابقة 25 فبراير المقبل على ملعب ويمبلي الشهير.

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لكن اكتفى فريق أنفيلد بثنائية محلية بعدما هزم مجددا تشيلسي في نهائي الكأس، في حين خسر بشق الأنفس سباق الدوري أمام مانشستر سيتي في المرحلة الأخيرة. كما سقط على يد ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يحارب على 4 جبهات
ويحارب ليفربول مجدداً على أربع جبهات هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب الدوري، وبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بينما يستعد لمواجهة نوريتش سيتي من الدرجة الثانية في الدور الرابع من كأس إنجلترا، إلى جانب تأهله لنهائي كأس الرابطة.

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