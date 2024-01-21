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محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 10:43 مساء
محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول
محمد صلاح خلال مغادرته مباراة مصر وغانا بكأس أمم أفريقيا (إكس)
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أعلن المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، عودة النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف «الريدز» بعد الإصابة التي تعرض لها أخيرًا مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

عودة صلاح في نهائي كأس أمم أفريقيا
وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم الأحد عقب لقاء ليفربول أمام بورنموث: «إذا كان محمد صلاح لائقًا قبل المباراة النهائية فمن المحتمل أن يعود للمشاركة في كأس أمم أفريقيا».

وأصيب محمد صلاح (32 عامًا) مع منتخب مصر خلال لقاء منتخب غانا الذي انتهى بنتيجة 2-2 ضمن حسابات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وأعلن منتخب مصر أخيرًا إصابة محمد صلاح في العضلة الخلفية ليغيب مباراتين وتحديدًا أمام كاب فيردي ثم لقاء دور الـ16 حال تأهل منتخب مصر.

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وشارك محمد صلاح في مباراتين مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا حيث سجل هدفًا في لقاء منتخب موزمبيق في الجولة الأولى.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لكن الأخير يمتلك مباراة مؤجلة.

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