صلاح: سأفوز بأمم أفريقيا «عاجلًا أم آجلًا»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قائد منتخب مصر محمد صلاح، اليوم الأحد، إيمانه أنه سيفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم «عاجلًا أو آجلًا»، مقرًا أن فريقه يحتاج للتحسن من أجل المضي قدمًا في البطولة، وذلك عشية اللقاء الحاسم أمام الرأس الأخضر والذي سيغيب عنه للإصابة.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي عشية المباراة «أود أن أفوز بها كأس أفريقيا، بكل تأكيد سيحدث بطريقة ما وهذا ما أعتقده سيحدث عاجلًا أم آجلًا»، حسب «فرانس برس».

صلاح يغيب عن مواجهة الرأس الأخضر للإصابة

وتابع المهاجم الذي سجل 53 هدفًا في 94 مباراة رفقة بلاده «الجميع يعرف ما يعنيه الفوز بكأس أفريقيا لأي لاعب أفريقي».

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سيغيب صلاح عن مباراة الرأس الأخضر ثم الدور ثمن النهائي في حال التأهل لإصابته بشد في العضلة الخلفية بقدمه اليسرى أخرجه من منتصف الصدام مع غانا الخميس (2-2).

نجم ليفربول يخسر نهائي الأمم مرتين

وخسر جناح ليفربول، (31 عامًا) والفائز خلال مشواره مع ناديه بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية، نهائي أمم أفريقيا مرتين في 2017 و2021 أمام الكاميرون والسنغال تواليًا.

وتابع «فزت بكل شيء ممكن ولكن هذا هو الفوز الذي لم يحدث بعد»، مع منتخب بلاده مصر بطلة القارة سبع مرات (رقم قياسي).