لفتة إنسانية رائعة من كلوب تجاه إريكسون المصاب بالسرطان

القاهرة - بوابة الوسط

فتح المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، الباب أمام السويدي سفين جوران إريكسون لقضاء يوم كمدير فني للفريق.

إريكسون مصاب بسرطان البروستاتا

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن إريكسون كشف هذا الشهر أنه يتبقى أمامه عام واحد فقط ليعيشه في أفضل الحالات، بعدما تم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس.

وخلال جولة من المقابلات التلفزيونية أثناء الكشف عن حالته الصحية، كشف إريكسون الذي سبق تدريب المنتخب الإنجليزي عن عشقه لفريق ليفربول، وانه كان يرغب في تدريبه.

وكشف روبي فاولر، الذي لعب تحت قيادة إريكسون في المنتخب الإنجليزي، على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن هناك دعوة لقيام إريكسون بتدريب فريق أساطير ليفربول في ملعب أنفيلد في عام 2024، ولكن يورغن كلوب المدرب الحالي لفريق ليفربول قام بأكثر من ذلك.

ونقلت عدة صحف تصريحات لكلوب قال فيها: « أنا أعرفه لكن لسوء الحظ لا أعرف إريكسون شخصيا لأنني لم أقابله من قبل. سمعت بشأن أنباء مباراة الأساطير وأشياء مثل هذه. أنا لست مسؤولاً عن تلك المباراة، لذلك لا يمكنني قول أي شيء بشان هذا الأمر».

وأوضح: «الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن إريكسون مرحب به للغاية للحضور إلى هنا، ويمكنه أن يجلس في مكتبي، ويقوم بعملي ليوم واحد إذا أراد هذا. لا توجد مشكلة في ذلك».

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وقال: «ربما تواجد إريكسون على مقعد المدير الفني في المباراة أصعب قليلا، لكن وجوده هنا وإظهار كل شيء له وكيف تطور هذا النادي الرائع على مدار سنوات، أعتقد أن هذا شيء سنخبره به، حيث يمكنه الحضور إلى هنا وقضاء بعض الساعات الممتعة هنا».