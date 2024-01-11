إريكسون يكشف تفاصيل محنته مع السرطان

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدرب السويدي سفين غوران إريكسون إصابته بمرض السرطان، وأن حالته تشير إلى أنه لن يعيش سوى حوالي 12 شهراً على أقصى تقدير.

إريكسون يقرر مقاومة المرض

وفي مقابلة مع الإذاعة العامة السويدية، اليوم الخميس، قال إريكسون: «في أفضل الأحوال، يتبقى لي عام واحد، وفي أسوأ الأحوال، أقل قليلاً، لكني سأقاوم المرض قدر استطاعتي»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

واعترف إريكسون الذي سبق له تدريب منتخبات إنجلترا والمكسيك وكوت ديفوار والفلبين، بأنه بدلاً من الجلوس في المنزل والشكوى من سوء الحظ، فإنه يفضل أن يكون لديه نظرة إيجابية وعدم الاستسلام للشدائد.

وترك إريكسون (75 عاماً) العام الماضي منصبه كمدير رياضي لنادي كارلستاد السويدي المتواضع، بسبب مشكلات صحية، فيما كانت المرحلة الأخيرة من مسيرة مهنية طويلة ومثمرة بدأت أواخر السبعينيات في السويد.

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وبعد فوز إريكسون بالدوري وكأس الاتحاد الأوروبي مع فريق غوتنبرغ السويدي، انتقل إلى بنفيكا البرتغالي حيث فاز معه بثلاثة ألقاب للدوري ومن هناك ذهب إلى إيطاليا حيث قضى معظم مسيرته المهنية في أندية مثل روما وفيورنتينا وسامبدوريا ولاتسيو الذي فاز معه بالدوري الإيطالي بجانب العديد من الألقاب الأخرى، كما درب إريكسون فريقي مانشستر سيتي وليستر سيتي في إنجلترا، بالإضافة إلى بعض الفرق في الصين وتايلاند.