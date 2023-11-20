صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط

يتطلّع مدرّب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغايت لقيادة «الأسود الثلاثة» إلى احتلال المركز الأول في التصنيف العالمي للمنتخبات، مشيرًا إلى أنّه لا مجال لـ«الارتباك»، حيث يأمل في إنهاء تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم بطريقة مثالية.

إنجلترا تواجه مقدونيا الشمالية، الإثنين، سبق أن حسمت تأهلها إضافة إلى احتلال المستوى الأول في قرعة المسابقة القارية والمقرّر سحبها في ديسمبر المقبل، إلا أن ساوثغايت أبدى خيبة أمله من الفوز الخجول على مالطا 2-0، الجمعة، في ويمبلي، حسب «فرانس برس».

ساوثغايت يأمل في تحسين الأداء بمواجهة مقدونيا الشمالية

ويأمل ساوثغايت مع فريقه في تحسين الأداء بمواجهة مقدونيا الشمالية المتواضعة والتي سبق أن اكتسحها المنتخب الإنجليزي ذهابا 7-0 في أولد ترافورد في يونيو الماضي.

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وقال المدرب لوسائل الإعلام البريطانية قبيل الجولة الأخيرة «التأهل قد حسم، ومع المباريات التي اقيمت في نهاية الأسبوع، قد نحتل المركز الثالث على العالم، لكننا بعيدون مركزين فقط حيث يجب أن نكون لذا لا يمكننا إهدار المباريات».

وتحتل الأرجنتين صدارة الترتيب العالمي أمام فرنسا الوصيفة والبرازيل الثالثة، وتتواجد إنجلترا بين الخمسة الأوائل للعام الخامس تواليًا.