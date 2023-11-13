استدعاء كول بالمر إلى منتخب إنجلترا للمرة الأولى بعد الأداء مع تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

كوفئ لاعب الوسط المهاجم لنادي تشيلسي كول بالمر (21 عاما) على عروضه الرائعة منذ مطلع الموسم الحالي من خلال استدعائه للمرة الأولى إلى صفوف منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم للمباراتين الأخيرتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

كما استدعى مدرب منتخب «الأسود الثلاثة» غاريث ساوثغيت لاعبين أخرين للمرة الأولى هما قلب دفاع أستون فيلا ازري كونسا (26 عاما)، ولاعب وسط مانشستر سيتي ريكو لويس (18 عاما) وذلك لتعويض غياب الثلاثي المؤلف من جيمس ماديسون (توتنهام) ولويس دانك (برايتون) وكالوم ويلسون (نيوكاسل) بداعي الإصابة، حسب «فرانس برس».

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وتألق بالمر هذا الموسم في صفوف تشيلسي بعد انتقاله إليه قادما من مانشستر سيتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية مقابل 51 مليون يورو.

سجل بالمر أربعة أهداف بينها هدف التعادل من ركلة جزاء في مرمى مانشستر سيتي بالذات في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع خلال مباراة مجنونة انتهت بتعادل مثيرا 4-4، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.