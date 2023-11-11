  • Alwasat News
Atwasat

غوارديولا يعلن رأيه في تشيلسي قبل قمة الغد بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 09:35 مساء
غوارديولا يعلن رأيه في تشيلسي قبل قمة الغد بالدوري الإنجليزي
بيب غوارديولا خلال إحدى مباريات مانشستر سيتي (رويترز)
alwasat radio

أعرب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن اعتقاده بأن فريق تشيلسي سيعود إلى المنافسة على الألقاب من جديد في المستقبل القريب.

تشيلسي ابتعد عن المنافسة
وتوج تشيلسي آخر مرة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016-2017، وهو أول موسم لغوارديولا في تدريب مانشستر سيتي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ومنذ ذلك الوقت، فرض مانشستر سيتي هيمنته بشكل كبير في الدوري الإنجليزي حيث توج باللقب في خمسة من المواسم الستة الماضية.

وانتزع تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا في 2021 بالفوز على مانشستر سيتي في النهائي، لكن «البلوز» شهد الكثير من الاضطرابات منذ ذلك الوقت، ويحتل الآن المركز العاشر في الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا، الذي سيقود مانشستر سيتي للمباراة المرتقبة أمام مضيفه تشيلسي غدًا الأحد في الدوري الإنجليزي، إن تشيلسي سيظل واحدًا من أهم الفرق في إنجلترا.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية: «صحيح أن تشيلسي لم يكن قريبًا من الفوز بالدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة، لكنه لا يزال واحدًا من أقوى الفرق، ولا شك في ذلك».

غوارديولا ينفي ترشيح دي تزيربي لخلافته.. ويقول: لا أتذكر ربما ذاكرتي ضعيفة
مانشستر سيتي يخشى صحوة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وأشار غوارديولا: «رأيت في المباريات الماضية أنه فريق متوهج لديه روح جيدة ويحظى بالتنافسية، لديه نمط جيد ويتمتع بجودة عالية».

وبشأن مباراة الغد، قال غوارديولا: «هي واحدة من أصعب مبارياتنا في الموسم، وعاجلًا أم آجلًا، سيعود تشيلسي للمنافسة على الألقاب، وأتوقع أن يحدث ذلك قريبًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!
في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»

في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في...
وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء والكلاب الضالة نهشت بعضهم

وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ...
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609 أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609...
«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في «فرانكفورت»

الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في ...
كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني
«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي

«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي
«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما

«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»

«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب

ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب
شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال

شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال
بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات

بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات
الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة

الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة
إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة

إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة
رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة

رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
هاري كين يحظى بشعبية استثنائية في ألمانيا
هاري كين يحظى بشعبية استثنائية في ألمانيا
ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة من الخسارة أمام ألافيس بالدوري الإسباني
ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة من الخسارة أمام ألافيس بالدوري الإسباني
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري ...
بايرن ميونخ يحقق أرباحًا قياسية ويؤكد: صفقة هاري كين لن تتكرر
بايرن ميونخ يحقق أرباحًا قياسية ويؤكد: صفقة هاري كين لن تتكرر
فالنسيا يكرر السيناريو الأسود في سانتياغو برنابيو
فالنسيا يكرر السيناريو الأسود في سانتياغو برنابيو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل حفل الكرة الذهبية بتوقيت ليبيا.. وميسي وهالاند في صدارة المشهد
تفاصيل حفل الكرة الذهبية بتوقيت ليبيا.. وميسي وهالاند في ......
الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي مارسيلو
الليلة.. الملاكم سعد الفلاح يخوض نزالا قويا أمام الإيطالي ......
فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»
فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»...
المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام صربيا ببطولة العالم لكرة القدم المصغرة
المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام صربيا ببطولة العالم ......
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال ......
المزيد
استدعاء كول بالمر إلى منتخب إنجلترا للمرة الأولى بعد الأداء مع تشيلسي
استدعاء كول بالمر إلى منتخب إنجلترا للمرة الأولى بعد الأداء ......
ديوكوفيتش يستهل حملة الدفاع عن لقبه في بطولة «إيه تي بي»
ديوكوفيتش يستهل حملة الدفاع عن لقبه في بطولة «إيه تي بي»...
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي...
فالنسيا يكرر السيناريو الأسود في سانتياغو برنابيو
فالنسيا يكرر السيناريو الأسود في سانتياغو برنابيو...
بايرن ميونخ يحقق أرباحًا قياسية ويؤكد: صفقة هاري كين لن تتكرر
بايرن ميونخ يحقق أرباحًا قياسية ويؤكد: صفقة هاري كين لن ......
المزيد