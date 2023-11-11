غوارديولا يعلن رأيه في تشيلسي قبل قمة الغد بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن اعتقاده بأن فريق تشيلسي سيعود إلى المنافسة على الألقاب من جديد في المستقبل القريب.

تشيلسي ابتعد عن المنافسة

وتوج تشيلسي آخر مرة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016-2017، وهو أول موسم لغوارديولا في تدريب مانشستر سيتي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ومنذ ذلك الوقت، فرض مانشستر سيتي هيمنته بشكل كبير في الدوري الإنجليزي حيث توج باللقب في خمسة من المواسم الستة الماضية.

وانتزع تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا في 2021 بالفوز على مانشستر سيتي في النهائي، لكن «البلوز» شهد الكثير من الاضطرابات منذ ذلك الوقت، ويحتل الآن المركز العاشر في الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا، الذي سيقود مانشستر سيتي للمباراة المرتقبة أمام مضيفه تشيلسي غدًا الأحد في الدوري الإنجليزي، إن تشيلسي سيظل واحدًا من أهم الفرق في إنجلترا.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية: «صحيح أن تشيلسي لم يكن قريبًا من الفوز بالدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة، لكنه لا يزال واحدًا من أقوى الفرق، ولا شك في ذلك».

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وأشار غوارديولا: «رأيت في المباريات الماضية أنه فريق متوهج لديه روح جيدة ويحظى بالتنافسية، لديه نمط جيد ويتمتع بجودة عالية».

وبشأن مباراة الغد، قال غوارديولا: «هي واحدة من أصعب مبارياتنا في الموسم، وعاجلًا أم آجلًا، سيعود تشيلسي للمنافسة على الألقاب، وأتوقع أن يحدث ذلك قريبًا».