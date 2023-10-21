غوارديولا ينفي ترشيح دي تزيربي لخلافته.. ويقول: لا أتذكر ربما ذاكرتي ضعيفة

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا ترشيح الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب فريق برايتون لخلافته في «سيتيزينز»، بعدما زعم تقرير صحفي أخيرا أن غوارديولا توقع لمجموعة من لاعبي برايتون أن يخلفه دي تزيربي بعد تعادل الفريقين على ملعب أيمكس في مايو الماضي.

وبحسب ما ورد، قال غوارديولا الذي يمتد عقده مع الفريق المملوك إماراتياً حتى 2025 «هذا هو المدرب القادم لمانشستر سيتي»، وقدّم دي تزيربي (44 عاماً) عملاً مثيراً للإعجاب خلال فترة قيادته «سيغالز» الذين يحلون على سيتي، السبت، في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حسب «فرانس برس».

غوارديولا: لا أتذكّر ما زعمه التقرير حول دي تزيربي

وأصرّ غوارديولا على أنه لا يتذكّر ما زعمه التقرير، بيد أنه سارع للإشادة بالإيطالي «لا أتذكّر ذلك. ربما ذاكرتي ضعيفة، لكني متأكّد من أن روبرتو بمقدوره تدريب أي فريق في العالم. ليس لدي أي شكّ».

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تابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني سابقاً «لا أتذكر قول ذلك للاعبين، هذا ليس من شأني. إذا سألني الرئيس عن رأيي سأعطيه. لست المدير الرياضي، وليس من مسؤوليتي قول ما يجري بشكل صحيح أو خاطئ».