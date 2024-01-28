ليفربول يكتسح نوريتش ويتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

حجز ليفربول مقعده في خامس أدوار كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه المنطقي والكبير على ضيفه نوريتش سيتي، اليوم الأحد، 5-2، ضمن مواجهات الدور الرابع بالبطولة الأقدم في العالم.

جماهير ليفربول تُحيِّي كلوب

شهدت المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد لفتة طيبة من جماهير ليفربول التي كانت حاضرة في المدرجات، ورفعت قبل انطلاق المباراة صورًا لمدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، الذي أعلن أخيرًا رحيله عن الفريق بنهاية هذا الموسم، وتأكيده أنه لن يدرب مجددًا أي فريق في إنجلترا بعد «الريدز».

كما حملت الجماهير لافتة تحمل شعار النادي الشهير «لن تسير وحدك»، كنوع من الامتنان لما قاله المدرب الألماني الذي قاد النادي على مدار 9 أعوام حتى الآن للظفر بسبعة ألقاب، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وأنهى أصحاب الأرض الـ45 دقيقة الأولى متقدمين 2-1، حيث كانت البداية من جانبهم في الدقيقة 16 برأس لاعب الوسط الشاب كورتيس غونز، ولكن جاء الرد السريع من لاعبي نوريتش بهدف التعادل من رأسية للمدافع بين جيبسون، ثم بعدها بست دقائق استعاد ليفربول المقدمة من جديد بفضل النجم الأوروغواني داروين نونييز، لينتهي الشوط الأول بأفضلية طفيفة لليفربول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أنهى ليفربول المباراة عمليًا بالهدف الثالث عن طريق النجم البرتغالي ديوغو جوتا، ثم أضاف النجم والقائد الهولندي فرجيل فان دايك رباعية ليفربول في الدقيقة 63.

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ونجح الجناح الإسباني الشاب بورخا ساينز في تسجيل هدف ثانٍ «شرفي» لنوريتش في الدقيقة 69، ولكنه لم يغير من الأمر شيئًا، لم يكتنف لاعبو ليفربول بالأهداف الأربعة، ليأتي الدور على لاعب الوسط الهولندي الشاب ريان غرافنبرخ الذي اختتم الخامسية في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

بهذا الانتصار الكبير يلحق فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بركب المتأهلين لدور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.