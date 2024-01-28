الإيطالي سينر يتوج بأول ألقابه الكبرى على حساب مدفيديف في بطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تُوّج الإيطالي يانيك سينر، المصنّف رابعًا عالميًا، بأول ألقابه الكبرى في مسيرته، بعد فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

يأتي هذا بعدما قلّب تأخره بمجموعتين ليهزم الروسي دانييل مدفيديف (الثالث) 3-6 و3-6 و6-4 و6-4 و6-3، الأحد، على ملعب رود ليفر في المواجهة النهائية، حسب وكالة «فرانس برس».

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وبعدما خسر أول مجموعتين 3-6 و3-6، ما أعطى الانطباع بأنّ مدفيديف في طريقه لخطف اللقب للمرة الأولى، ردّ سينر، الذي كان قد أطاح بالنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف الأول عالميًا، من الدور نصف النهائي، بقوة في لقاء دام ثلاث ساعات و44 دقيقة، وهيمن على المجموعات الثلاث الأخيرة.