سابالينكا تسحق تشينوين وتحرز لقبها الثاني تواليا في بطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

حققت البيلاروسية أرينا سابالينكا فوزاً ساحقاً على الصينية جنغ تشينوين «6-3 و6-2» السبت، محرزة لقبها الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وحسمت المصنفة ثانية عالمياً، البالغة 25 عاماً، المباراة النهائية في 76 دقيقة أمام المصنفة 15 عالمياً على ملعب رود ليفر أرينا في ملبورن، لتحرز ثاني ألقابها الكبرى دون أن تخسر أي مجموعة في النسخة الحالية، حسب وكالة «فرانس برس».

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في المقابل، أخفقت تشينوين أن تصبح ثاني متوجة صينية بلقب كبير بعد نا لي، بيد أنها ستدخل نادي الأوليات العشر في تصنيف الإثنين للاعبات المحترفات، لتصبح سابعة المصنفات.