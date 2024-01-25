تشينوين تهزم ياستريمسكا وتلحق بسابالينكا إلى نهائي بطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت الصينية جنغ تشينوين المصنّفة ثانية عشرة عالمياً إلى المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، لأوّل مرةٍ في مسيرتها بعد فوزها اليوم الخميس على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا المصنّفة 93 بنتيجة 6-4 و6-4.

تشينوين أول صينية تصل لنهائي بطولة أستراليا

وأصبحت تشينوين أوّل صينية تصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس منذ عقدٍ من الزمن، بحسب وكالة «فرانس برس».

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واحتاجت تشينوين إلى ساعة و42 دقيقة فقط لتبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأوّل مرة في مسيرتها، علماً بأنها وصلت إلى نهائي بطولة «دبليو تي ايه» الختامية لموسم 2023.