زفيريف يطيح بألكاراز من بطولة أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تغلب الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثاني على العالم، على الإسباني كارلوس ألكاراز، اليوم الأربعاء، ليبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد أداء رائع، خاصة على صعيد ضربات الإرسال، ليفوز 3-1 بنتيجة أشواط «6-1 و6-3 و6-7 و6-4».

بداية رائعة لزفيريف

بدأ زفيريف المباراة بشكل رائع على ملعب رود ليفر، وخسر نقطتين فقط من إرساله خلال المجموعة الأولى التي حسمها سريعًا، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكان زفيريف قويًا للغاية ليحافظ تفوقه على ألكاراز الذي لم يظهر بأداء قوي على غير العادة، وكسر إرساله مرتين في المجموعة الثانية مع زيادة أخطاء اللاعب الإسباني.

واستمرت المباراة على هذا المنوال في المجموعة الثالثة، ليحافظ اللاعب الألماني على مستواه المذهل، لكنه تعثر للمرة الأولى عندما أرسل للفوز بالمباراة، بينما قدم ألكاراز شوطًا فاصلًا مذهلًا ليطيل أمد المباراة.

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وبدا أن ألكاراز استعاد زخمه في المجموعة الرابعة، لكن زفيريف المرهق واصل الأداء بقوة، ليكسر إرسال منافسه والنتيجة 4-4، قبل أن يحسم فوزه الأول على الإطلاق على منافس بين المصنفين الخمسة الأوائل في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وسيلتقي الألماني زفيريف الروسي دانييل ميدفيديف في نصف النهائي، بعد غد الجمعة.