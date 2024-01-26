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نقل حكيم زياش لأبيدجان بطائرة خاصة للعلاج قبل مواجهة جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 10:45 مساء
نقل حكيم زياش لأبيدجان بطائرة خاصة للعلاج قبل مواجهة جنوب أفريقيا
حكيم زياش خلال إحدى مباريات منتخب المغرب (أرشيفية: الإنترنت)
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يترقب الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي ما ستسفر عنه الفحصوصات الطبية التي يخضع لها حكيم زياش لاعب منتخب المغرب في مدينة أبيدجان الإيفوارية، لمعرفة مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها النجم المغربي خلال مباراة «أسود الأطلس» أمام منتخب زامبيا في الجولة الثالثة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

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وجرى نقل حكيم زياش إلى مدينة أبيدجان بطائرة خاصة للخضوع لفحوصات طبية أكثر دقة بهدف التعرف على طبيعة إصابته وتلقي العلاج.

وشارك حكيم زياش مع منتخب المغرب ضد زامبيا في الشوط الأول وسجل هدفًا، قبل أن يعوضه لاعب باير ليفركوزن أمين عدلي، بعدما فضل وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، سحب زياش نتيجة شعوره ببعض الآلام.

وظهر حكيم زياش يضع الثلج على كاحله الأيسر أثناء تواجده على مقاعد البدلاء لتسكين آلامه.

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ويسعى الطاقم الطبي لمنتخب المغرب للتجهيز للمواجهة المقبلة في دور الـ16 أمام منتخب جنوب أفريقيا، فيما يتخوف وليد الركراكي من تجدد الإصابة التي عانى منها زياش طويلاً في قدمه اليسرى، ما يعني غيابه عن الملاعب لفترة لن تكون قصيرة.

وينتظر الطاقم الطبي لمنتخب المغرب نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها زياش قبل الإعلان عن مدى جاهزيته لمواجهة جنوب أفريقيا الحاسمة.

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