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مانشستر سيتي يتعاقد مع إيتشيفيري أحدث المواهب الأرجنتينية

بنغازي - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 07:16 مساء
مانشستر سيتي يتعاقد مع إيتشيفيري أحدث المواهب الأرجنتينية
كلاوديو إيتشيفيري خلال مشاركته في إحدى مباريات منتخب الأرجنتين (أرشيفية: الإنترنت)
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تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع اللاعب الأرجنيتني الموهوب كلاوديو إيتشيفيري، قادما من نادي ريفر بليت الأرجنتيني، حيث وقع معه عقدا يمتد أربعة مواسم، وينتهي بنهاية العام 2028.

مانشستر سيتي يتكتم على تفاصيل الصفقة
وكتب مانشستر سيتي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «يسعدنا أن نعلن أننا أكملنا التوقيع مع كلاوديو إيتشيفيري من فريق ريفر بليت. وقع كلاوديو إيتشيفيري عقدا حتى يونيو 2028، لكنه سيبقى في ريفر بليت قبل أن ينتقل إلى ملعب الاتحاد يناير من العام المقبل».

ولم يعلن مانشستر سيتي التفاصيل المالية لصفقة كلاوديو إيتشيفيري، إلا أن تقارير صحفية أشارت أن ريفر بليت سيحصل على 14.5 مليون يورو نظير الصفقة، مع حصول النادي الأرجنتيني على تسعة ملايين أخرى كإضافات متغيرة مرتبطة بأداء اللاعب.

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ويشارك إيتشيفيري في مركز صانع الألعاب، وخاض أربع مباريات مع الفريق الأول في ريفر بليت بواقع 72 دقيقة، صنع خلالها هدفًا.

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