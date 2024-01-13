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دي بروين يقود «ريمونتادا» مانشستر سيتي على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 10:15 مساء
دي بروين يقود «ريمونتادا» مانشستر سيتي على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
صراع بين اللاعبين خلال مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (رويترز)
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أحرز النجم البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين هدفا وصنع آخر بعد مشاركته كبديل ليقود فريقه مانشستر سيتي لقلب تأخره 1 - 2 أمام مضيفه نيوكاسل إلى انتصار مثير بنتيجة 3 - 2، اليوم السبت، في المرحلة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر سيتي يلاحق ليفربول
وارتفع رصيد مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي إلى 43 نقطة ليتقدم للمركز الثاني بفارق نقطتين خلف ليفربول متصدر جدول الدوري الإنجليزي.

في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم والرابعة على التوالي عند 29 نقطة في المركز العاشر.

بادر مانشستر سيتي الذي غاب عنه هدافه النرويجي إيرلينج هالاند في المباراة للإصابة بالتسجيل بهدف أحرزه النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 26، لكن سرعان ما رد نيوكاسل بهدفين عن طريق السويدي أليكسندر إيزاك وأنطوني جوردون في الدقيقتين 35 و37 على الترتيب.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني مع نزول دي بروين الذي أحرز هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 74 قبل أن يصنع الهدف الثالث الذي أحرزه النرويجي الشاب أوسكار بوب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وكان دي بروين غاب عن مانشستر سيتي عدة أسابيع بسبب معاناته من الإصابة في بداية الموسم الحالي.

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يذكر أن هذا هو اللقاء الثالث بين الفريقين بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، حيث فاز سيتي 1 - صفر في لقاء الفريقين الأول بالدوري الإنجليزي في أغسطس الماضي قبل أن يرد نيوكاسل الدين ويفوز بالنتيجة ذاتها في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في سبتمبر الماضي.

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